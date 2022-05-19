ليبيا – اعتبر المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن محاولة الدخول من قبل حكومة فتحي باشاآغا للعاصمة طرابلس هي محاولة يائسة تعكس الضغوط الكبيرة التي على باشاآغا، من قبل خليفة حفتر وعقيلة صالح ومصر الذين يعانون من خيبة امل بعد ان ضخم لهم باشاآغا حجم قوته غرب ليبيا ومصراته وما الى ذلك بحسب قوله.

البكوش قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فيراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن حفتر وعقيلة ومصر يضغطون على باشاآغا لإثبات مصداقية حديثه ولهذا وجد نفسه مضطراً للقيام بمحاولة غبية وفاشلة وغير مخطط لها لدخول العاصمة، خلسه لكنه فشل بالمحاولة وخرج من طرابلس بشكل مهين عندما أمن له عبد الحميد الدبيبة ممر آمن بحسب زعمه.

وتابع: ” لا أحد من الليبيين لم يرى التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرفون ما الذي يجري، على هذا الاساس هي مرحلة من اليأس دفعته وهي معروفة عندما يصيبك اليأس تقوم بأعمال غير واقعية وحساباتك تكون مضطربة ومستعجلة لذلك وقع في هذا المطب وخرج منه واعتقد ان هذا المسمار الاخير في نعش مشروع باشاآغا وسيبحث عقيلة صالح والمصريين عن عملية اخرى للتمكن من الوضع السياسي في ليبيا”.

وبشأن ما يتم تداولة حول وجود اتفاق بين خالد المشري وعقيلة صالح ومن بين الاتفاق تعديلات في الاعلان الدستوري تضمن اجراء انتخابات خلال 12 شهر علق قائلاً:” هذا ليس بجديد وهي نفس القصة ويستطيعون بكل تأكيد انجاز هذا، لنشكل حكومة وسلطة تنفيذية وتجري الانتخابات! هذا كان اتفاق جنيف! بالاصل الاطراف مجموعة صغيرة في جنيف والتي كانت تدفع بالانتخابات تقول، نريد حكومة تشرف على الانتخابات وأصر عليها باشاآغا وعقيلة صالح الذي كان مرشح نفسه للرئاسة والجويلي، اصروا على الحكومة الجديدة! شكلوها واعطوها الثقة بالاجماع ولغوا انتخابات 24 ديسمبروالآن يريدون حكومة أجد وبعد 12 شهر انتخابات”.

كما أردف: “هذا مشروع قديم وما يريد ان يقوم به المشري وعصابته من النائب الاول والثاني وكرموس وشلة الانس وكعوان والحصادي يحاولون التوافق مع عقيلة وحفتر بالسيطرة على السلطة التنفيذية وتأجيل الانتخابات، إن كنا اخذنا بهذه القاعدة ان كل السياسيين يكذبوا على هذا الاساس ما الجديد؟ هناك أحزاب ومجتمع مدني ومعارضة يضبطوا هذا الكذب، المشري يكذب علينا منذ 10 سنوات”.

واختتم حديثه بالقول: “قبل أن تقوم الحكومة والشعب الليبي بالدور المشبوه الذي تقوم به المخابرات المصرية ودول أخرى كالمغرب التي تورطت في نفس الموضوع نكاية بالجزائر ولتذهب المصالح الليبية للجحيم بتوافقهم مع سامح شكري! السوس لدينا في طرابلس فقد اخرجوا بيان ولم يريدون توقيعه باسمائهم ولكنهم معروفين”.