أستراليا – حطم البطل الأولمبي الأسترالي زاك ستابلتي كوك اليوم الخميس الرقم القياسي العالمي لسباق 200 م صدرا خلال بطولة بلاده للسباحة، ليستعد بأفضل طريقة لبطولة العالم ودورة ألعاب الكومنولث.

وبدا ابن الـ23 عاما منذ البداية في طريقه لتحطيم الرقم القياسي الذي سجله الروسي أنطون تشوبكوف عام 2019 وقدره دقيقتان و6.12 ثانية، وأبقى على هذه الوتيرة حتى النهاية مسجلا دقيقتين و5.95 ثانية.

وقال النجم الأسترالي بعد إنجازه في أديلايد: “كل ما كنت أحاول فعله هو أن أسبح بسرعة. لم أعتقد بأني سأكون سريعا إلى هذه الدرجة. بصراحة، لا أصدق ما حصل لكني سعيد جدا به”.

وأضاف: “العام الماضي بذلت قصارى جهدي وحصلت على النتيجة التي أردتها (فاز بذهبية أولمبياد طوكيو 2020)، لكن هذا العام الضغط أخف بكثير وهذا أمر جميل”.

وخطف ستابلتي كوك الأضواء الصيف الماضي في أحواض طوكيو حين سجل رقما أولمبيا جديدا قدره دقيقتان و6.38 ثانية في طريقه لحصد الذهبية أمام الهولندي أرنو كامينغا.

وسيكون الأسترالي مرشحا لتكرار الإنجاز الشهر المقبل في بطولة العالم المقررة في بودابست، وفي ألعاب الكومنولث المقررة في يوليو في برمنغهام.

المصدر: أ ف ب