ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إنه لا حل عسكريًا للأزمة الليبية، بعد أن تآكلت جميع الشرعيات في ليبيا.

الشيباني اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه أمام العجز الليبي الليبي، يظل أفضل الحلول هو أن تتولى الأمم المتحدة والجامعة العربية الإشراف المباشر على انتخابات موحدة بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن يتم إدارة الانتخابات لوجستيًا في الشرق والجنوب من قبل حكومة الاستقرار، وفي الغرب تديرها حكومة الوحدة الوطنية مع تواجد مفوضية الانتخابات على كامل تراب الوطن استنادًا إلى القوانين التي أصدرها مجلس النواب.