ليبيا – تحدث تقرير إخباري نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية عن جانب من معاناة المهاجرين غير الشرعيين خلال وجودهم في ليبيا في طريقهم إلى أوروبا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن أحد هؤلاء البالغ من العمر 25 عاما من السودان ويكنى بشكل مستعار “محمد” قوله:”أمضيت عاما في ليبيا بعد فراري من السودان حيث تم استغلالي من قبل المتاجرين بالبشر ممن احتجزوني في مكان مزدحم تحت الأرض وأجبروني على القيام بأعمال زراعية”.

وأضاف محمد قائلا:”بعد عام تمكنت من الفرار من ليبيا وتم إطلاق النار على بعض الأشخاص عندما حاولوا الفرار من المتاجرين ومنذ ذلك الوقت عانيت من الكثير من صعوبات التنفس وأنني أجد صعوبة في النوم وأعاني من ذكريات الماضي والكثير من الصدمات”.

ترجمة المرصد – خاص