ليبيا – علق يوسف الفارسي أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة على سعي مركز الحوار الإنساني بجنيف لإنشاء حوار موازٍ جديد لحل الأزمة نهاية الشهر الجاري بالمغرب، معتبرًا أن هذه الاجتماعات عكس حوار القاهرة الدستوري.

الفارسي أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن ذلك الحوار يهتم بالمسار العسكري ومحاولة إعادة لم شملها في الشرق والغرب لبسط السيطرة الأمنية على البلاد بالكامل.

وأضاف: إن الجهود الدولية متواصلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بين العسكريين بعد المحاولة الخبيثة التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية بشق الصف العسكري والضغط عليه عبر قطع المرتبات. بحسب قوله.

وتابع: إن المسار العسكري أمني ويجب أن يسير بالتوازي مع المسار الدستوري حتى يستطيع إقامة الانتخابات في ليبيا. مشيرًا إلى أن المؤشرات الدولية تؤكد أن الانتخابات أمر محسوم ولا رجعة فيه.