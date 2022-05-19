القائمة المشتركة: قرار حكومة بينت بالسماح لمسيرة الأعلام الإسرائيلية تهدف إلى إشعال المنطقة

القائمة المشتركة: قرار حكومة بينت بالسماح لمسيرة الأعلام الإسرائيلية تهدف إلى إشعال المنطقة

القدس – عممت القائمة العربية المشتركة بيانا نددت به بقرار حكومة بينت السماح للمستوطنين بجولة رفع الأعلام الإسرائيلية في القدس عموما وباب العامود خصوصا.

وأكدت القائمة المشتركة أن قرار حكومة نفتالي بينيت بالسماح لمسيرة الأعلام الاسرائيلية تهدف إلى إشعال المنطقة خاصة وأن تل أبيب تعلم تماما مدى الاستفزاز بهذه الخطوة، خاصة بعد أحداث شهر رمضان وبعد جنازة شيرين أبو عاقلة.

وشددت على أن حكومة بينيت من أخطر الحكومات بشأن القدس وأكثر تخطيطا ضد أهلها الفلسطينيين.

وأوضحت القائمة المشتركة أن الحكومة الإسرائيلية قد تجاوزت كل الحكومات باستفزازها للقدس وأهلها وإعداد المخططات الاحتلالية للسيطرة اليومية على عاصمة دولة فلسطين.

ودعت القوى الديمقراطية والعقلانية للتصدي لهذا القرار، مؤكدة أنها تتواجد سياسيا وميدانيا مع أهل القدس والشعب الفلسطيني بمواجهة الاحتلال ومخططاته واستفزازاته.

المصدر: RT