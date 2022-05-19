ليبيا – ترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الاجتماع الذي عقد الأربعاء بطرابلس مع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، لبحث تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح، فيما يخص الإيرادات والإنفاق، والتشاور بين مؤسسات الدولة في هذا الجانب.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي مستوى التقدم في مسار توحيد المصرف المركزي، والجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ومناقشة الأوضاع المالية للدولة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة.

وبحث المجتمعون دور المصارف في إنعاش النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وإطلاق ودعم المشروعات والأنشطة ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الليبي، وفق رؤية وطنية، لدعم القطاعين العام والخاص.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع على استمرار المجلس في العمل على توحيد كافة المؤسسات، وملف المصالحة الوطنية، لإعادة الاستقرار للبلاد، مشددًا على أهمية دعم المسار السياسي للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بمشاركة الجميع.

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