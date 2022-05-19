ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “بلو برنت” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية الضوء على كوارث هجوم حلف شمال الأطلسي “ناتو” على ليبيا عام 2011.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن إسقاط نظام العقيد الراحل القذافي ولد جيبا للتوتر الإقليمي المتصاعد امتدت آثاره إلى ما وراء المركز المباشر للنزاع المتمثل بالأراضي الليبية ما ولد تهديدات أمنية متأججة في دول منطقة غرب إفريقيا وعلى رأسها نيجيريا.

وأضاف التقرير إن آثار الإطاحة العنيفة بالحكومة الشرعية في ليبيا في العام 2011 تمثلت في تدفق الأسلحة الخفيفة والمدربين العسكريين الذين يغذون التمرد في منطقة الساحل في غرب إفريقيا إذ تحول التمرد المتطرف إلى أعمال عنف وأنشطة إجرامية متمثلة في اللصوصية والخطف.

وتابع التقرير إن هذا التدفق جاء من مستودع الأسلحة الليبي الضخم الذي تم إطلاقه من خلال زعزعة الاستقرار في ليبيا وعدم السماح بأي تسوية تفاوضية للنزاع ومنها المبادرة التي روج لها الاتحاد الإفريقي ما قاد لعدم حفظ مقدرات البلاد العسكرية.

ترجمة المرصد – خاص