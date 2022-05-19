موسكو – أكد المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف هاتفيا اليوم، المسائل الآنية والملحة في العلاقات الثنائية.

ووفقا للكرملين، تم التركيز خلال ذلك، على التعاون التجاري والاقتصادي بين الدولتين، والتكامل في الفضاء الأوراسي.

وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: ” متابعة لنتائج الاجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين وقاسم جومارت توكايف الذي عقد في 16 مايو خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تمت مناقشة قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك عدد من القضايا العملية المتعلقة بالتعاون التجاري والاقتصادي. وتم التطرق كذلك إلى بعض جوانب نشاطات اتحادات التكامل في الفضاء الأوراسي”.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيسان عزمهما المشترك على تعزيز التحالف والشراكة الاستراتيجية بشكل شامل بين روسيا وكازاخستان.

المصدر: نوفوستي