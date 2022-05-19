روسيا – أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصلابة وشجاعة وتفاني العسكريين الروس المسلمين المشاركين بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي تحية وجهها إلى المشاركين في الاحتفالات التي أقيمت في تتارستان بمناسبة الذكرى 1100 لاعتناق بلغار الفولغا للإسلام، لفت الرئيس الروسي بوجه خاص، إلى أن الجيل الحالي من المسلمين في روسيا يحترم تقاليد وعادات أسلافه، ويتمسك بقوة بمبادئ الخدمة الصادقة للوطن، وبالمثل العليا للوطنية والعدالة.

وشدد بوتين في كلمة نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني اليوم الخميس، على أن “المقاتلين المسلمين أظهروا الصلابة والشجاعة والتفاني خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”.

المصدر: تاس