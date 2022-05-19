تعرف على الحكام العرب الذين اختارهم “الفيفا” لتحكيم كأس العالم “قطر 2022”

تعرف على الحكام العرب الذين اختارهم “الفيفا” لتحكيم كأس العالم “قطر 2022”

سويسرا – كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الخميس عن أسماء الحكام الذين سيديرون مباريات في كأس العالم لكرة القدم 2022.

واختار “الفيفا” 36 حكما للساحة و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو منهم 13 حكما عربيا (3 للساحة و7 مساعدين و3 للفيديو).

أسماء الحكام العرب في مونديال قطر:

– حكام الساحة:

1- القطري عبد الرحمن الجاسم

2- الإماراتي محمد عبد الله حسن

3- الجزائري مصطفى غربال.

– الحكام المساعدون (الراية):

1- المصري محمود أبو الرجال

2- القطري طالب المري

3- القطري سعود أحمد

4- الإماراتي محمد الحمادي

5- الإماراتي حسن المهري

6- الجزائري مقران قوراري

7- الجزائري عبد الحق إتشيالي

– حكام تقنية الفيديو VAR:

1- القطري عبد الله المري

2- المغربي رضوان جيد

3- المغربي عادل زوراق

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم هذا العام بالفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

المصدر: RT