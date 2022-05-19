ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي بشبكة الجزيرة الإخبارية القطرية مسألة محاولة دخول رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا إلى العاصمة طرابلس.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن مراسل الشبكة في ليبيا مالك تراينا قوله:”ما نحتاج إلى فهمه هو أنه في ليبيا ومن خلال اتفاق سابق لتقاسم السلطة هناك مجلسان تشريعيان أولهما مجلس النواب في الشرق وثانيهما مجلس الدولة الاستشاري في الغرب”.

وأضاف تراينا قائلا:”من المقرر أن تتفق الهيئتان التشريعيتان على حكومة جديدة تحل محل حكومة عبد الحميد الدبيبة إلا أن تعيين باشاآغا أثار الدهشة بشأن شفافية عملية التعيين إذ كان هناك الكثير من الشكوك فيما يتعلق بمدى شفافية التصويت ومدى شرعيته”.

وتابع تراينا بالقول:”حتى البعثة الأممية أعربت عن مخاوفها من أن التصويت على الثقة في باشاآغا كان معيبا إذ يرى الكثير من الناس فيه خائنا انحاز إلى شخص دمر منازلهم وشرد مئات الآلاف من الناس وكنت أتحدث مع مسؤولي الأمن والمقيمين في طرابلس”.

وقال تراينا:”وما يقولونه لي هو أن هذه كانت رسالة لمن يدعمون باشاغا لا يمكنك القدوم إلى طرابلس وتولي السلطة” فيما قالت محللة الشؤون الليبية في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني إن هذا التطور سيكون له على الأرجح تأثير سلبي على المشهد السياسي الحالي.

وأضافت غازيني قائلة:”لطالما امتنع باشاآغا عن استخدام العنف لدخول طرابلس بالقوة كان هناك مجال للتفاوض بين الطرفين فالمعسكرين عريضين ولكن الآن بعد أن حاول مرة أخرى دخول طرابلس وإثبات وجوده هناك أعتقد أن صبر السلطة التي تتخذ منها مقرا لها قد نفد”.

وقالت غازيني:”إن ذلك يعني أيضا أن الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ستكون أقل احتمالا للشروع في محادثات أو قبول المحادثات وسوف يتشددون تجاه فتحي باشاآغا وحلفائه وأعتقد أن فرصه في الادعاء بأنه سيصل إلى السلطة في هذه المرحلة ضعيفة وستكون ضربة للمحادثات في القاهرة”.

ترجمة المرصد – خاص