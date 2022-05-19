ليبيا – توقع تقرير نشرته مجموعة “بيرسيستنس ماركت ريسيرتش” البحثية الكندية ارتفاع قيمة الواردات من حفاضات ومناديل الأطفال إلى ليبيا بحلول العام 2031.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد إن هذه القيمة بلغت خلال هذا العام 243 مليون دولار أميركي فيما ستصل بحلول نهاية العام 2031 نحو 360 مليونا أي بمعدل نمو سنوي مركب ثابت بنسبة 4.4% متاثرا بعوامل ارتفاع الدخل المتاح وزيادة الوعي بالنظافة ونمو الإنفاق الاستهلاكي المحتمل.

واستدرك التقرير بالإشارة إلى أن هذه القيمة قد تتأثر بالوضع السياسي غير المستقر في ليبيا لأن قلة الوعي بالنظافة والمشهد التجاري عالي المخاطر من العوامل الأخرى التي قد تقيد نمو سوق حفاضات ومناديل الأطفال في ليبيا خلال الفترة المتوقعة.

وأضاف التقرير إن الموردين الرئيسيين لحفاضات ومناديل الأطفال يعملون على إطلاق منتجات جديدة وفعالة من حيث التكلفة لضمان أقصى اختراق للسوق نظرا لمحدودية الإنفاق الاستهلاكي المحتمل في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص