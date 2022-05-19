ليبيا – أكد سفير مصر في الولايات المتحدة معتز زهران أن بلاده تلعب دورا مهما في دعم عمليات السلام في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها ليبيا.

تأكيد زهران جاء في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في لقاء إعلامي موسع بنادي الصحافة القومي في واشنطن تابعتها وترجمت ما يخص ليبيا منها صحيفة المرصد وفيها شدد السفير على أن مصر بلد يعتمد عليه في تعزيز السلام في المنطقة حيث لعبت دورا محوريا منذ أكثر من 4 عقود.

وأكد زهران أهمية توصل الأطراف الليبية إلى توافق داخلي من دون تدخل غير بناء للقوى الإقليمية مسلطا الضوء على الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا على الأرض وضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تمهيدا لانطلاق العملية السياسية وسحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

ترجمة المرصد – خاص