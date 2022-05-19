زيلينسكي يدعو محمد بن زايد للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا

زيلينسكي يدعو محمد بن زايد للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا

أوكرانيا – أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه دعا نظيره الإماراتي الجديد محمد بن زايد آل نهيان للمشاركة في جهود إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الأعمال القتالية في أراضيها.

وذكر زيلينسكي على حسابه في موقع “تويتر” امس الأربعاء أنه هنأ الشيخ محمد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات، وتابع: “ناقشنا فرص إمداد أوكرانيا بالوقود والمخاطر القائمة على الأمن الغذائي في العالم، كما دعيته إلى المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا في فترة ما بعد الحرب”.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى مكالمة هاتفية مع الشيخ محمد بن زايد بعد توليه منصب رئيس دولة الإمارات خلفا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

المصدر: RT