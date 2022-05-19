سلاح ليزر روسي يحرق مسيّرة على مسافة 5 كيلومترات

أوكرانيا – استخدمت روسيا في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا بعض النماذج لنظام ليزري ليس بوسعه إعماء العدو فحسب بل وتدميره.

أعلن ذلك نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف في ماراثون “الآفاق الجديدة” التنويري وقال:” قام علماء الفيزياء الروس بتصميم أنظمة الليزر القادرة على الإصابة الحرارية للأهداف الجوية على مسافة بعيدة. وقد بدأ الإنتاج الصناعي لبعضها”.

ومضى قائلا:” إن الجيش الروسي استعرض أمس عمل منظومة ليزر تسمى بـ”زاديرا” دمّرت هدفا جويا على مسافة 5 كيلومترات خلال ثوان حيث تم حرق مسيّرة، ما تسبب في اختفائها تماما”.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن نائب رئيس الوزراء قوله:” ستحل قريبا منظومات تقوم على المبادئ الفيزيائية الجديدة محل السلاح العادي. وستستخدم بعض النماذج من سلاح الليزر الروسي لحرق مسيّرات العدو بدلا من منظومات “تور” و”بوك” الغالية المضادة للجو”.

وفي هذا السياق أشار، بوريسوف، إلى منظومة الليزر “بيريسفيت” تُنتج على دفعات وتورّد إلى وحدات الجيش الروسي.

يذكر أن ماراثون “الآفاق الجديدة” عبارة عن فعالية تنويرية شبابية تقيمها جمعية “المعرفة ” التنويرية الروسية التي يلقي فيها السياسيون والعلماء والصحفيون الروس البارزون محاضرات عديدة.

المصدر: نوفوستي