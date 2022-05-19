ليبيا – اعتبر المتحدث باسم القوى الوطنية الليبية محمد شوبار أن رئيس حكومة تصريف الأعمال فتحي باشاآغا خسر معركة دخول طرابلس، وأنه لن يكرر محاولة دخولها في الأيام المقبلة.

شوبار وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، قال: إن خسارة المعركة كانت حتى قبل ذلك منذ أن صرح الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن المجتمع الدولي لن يتعامل مع الحكومة المشكلة من قبل مجلس النواب.

واتهم شوبار باشاآغا بخدمة أجندات روسية تهدف إلى إرجاع ليبيا إلى المربع الأول من حرب ودمار وخراب.

وأضاف شوبار: “لكن المجتمع الدولي لن يسمح بذلك، بعد أن أصبحت جديته في تحقيق الاستقرار واضحة بشكل جلي، وعلى رأسه الخطوات العملية التي تقوم بها الخارجية الأمريكية لدعم مسار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”.