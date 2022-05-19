إيران – اعتبرت طهران، أن البيان الأممي حول إجراءات الحظر المفروضة على إيران، “فضيحة” أخرى لأمريكا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، إن “المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة إلنا دوهان أكدت في ختام زيارتها إلى إيران أن إجراءات الحظر الأحادية الأمريكية ضد إيران مناقضة لمعايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية وأن على الولايات المتحدة إنهاء إجراءات حظرها اللاقانونية ضد ايران”، مضيفا: “إنها فضيحة أخرى لأمريكا”.

وكانت مقررة منظمة الأمم المتحدة إلنا دوهان قد وصفت في مؤتمرها الصحفي في طهران، إجراءات الحظر ضد إيران بأنها انتهاك لحقوق الإنسان، ونصحت الحكومة الأمريكية بإنهاء الحظر ضد الشعب الإيراني.

المصدر: “إرنا”