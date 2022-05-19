ليبيا – قال الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا إن العاصمة طرابلس تلملم شتاتها مما حدث أمس الثلاثاء من اشتباكات ضارية، وتحاول بسط الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن هناك ملامح استقرار أمني وعودة للأمور إلى ما كانت عليه.

عبد الكافي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري، رأى أن موازين القوة في المنطقة الغربية تميل لصالح رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ذلك لأن هناك شريحة واسعة من الكتائب العسكرية، تدعم إجراء انتخابات حرة في البلاد، وفقًا لما يطرحه الدبيبة، وترفض في الوقت نفسه، مشروع التمديد والاستيلاء على السلطة والذي يدعمه خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) ويقوده فتحي باشاآغا عبر حكومته المكلفة من البرلمان،على حد قوله.

وأكد على أن الموقف واضح في الغرب وفي طرابلس، مما جرى، وهناك إدانة من قبل هيئة الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي، باعتباره عملًا مرفوضًا نهائيًا.

واتهم عبد الكافي رئيس البرلمان عقيلة صالح وحفتر بمحاولة القفز على الاستقرار والاستحقاق الانتخابي في ليبيا، عبر تشكيل حكومة يقودها فتحي باشاآغا في محاولة لشق صف المنطقة الغربية.

وتابع: “لقد نجحوا جزئيًا في شق الصف في الغرب، وما حدث في الأمس كان نتيجة لذلك، والضحايا هم أبناء ليبيا، حيث أدت الاشتباكات إلى ترويع الآمنين المدنيين، (..) والمسؤولية تقع على عاتق فتحي باشاآغا الذي دفع رفقاء السلاح الذين واجهوا سابقا تنظيم الدولة عبر عملية البنيان المرصوص، وواجهوا عدوان قوات حفتر حول طرابلس، دفعهم إلى مواجهة بعضهم البعض”.

وأضاف: “رغم حقيقة أن باشاآغا أحدث شرخًا بين هذه المكونات، لكن موازين القوى ما زالت تميل لصالح الرافضين لمشروع خليفة حفتر في الغرب الليبي، وكل من يتحالف معه”.

وشدد على أي اشتباكات تؤدي إلى خرق أمني وعسكري كبير، وتكون بيئة خصبة لتحرك المجموعات الإرهابية والإجرامية، فضلًا عن أن هذه الاشتباكات تزيد من حالة التشظي بين المكونات العسكرية في الغرب.

وختم عبد الكافي بالقول: “إنه ليس هناك مخرج لكل الأجسام في ليبيا إلا عبر الانتخابات التي من شأنها أن تنهي حالة الانقسام والتشظي. مشددًا على أن كل التجارب أثبت أن الاستقرار في ليبيا لن يتم إلا عبر الصندوق، والذي يمكن أن يفرز حكومة ليبية قادرة على العمل في الشرق والغرب والجنوب، وتلبي تطلعات الشعب الليبي”