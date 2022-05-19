البحرين – ساد التعادل السلبي المباراة التي جمعت تشرين السوري وهلال القدس الفلسطيني على ملعب المحرق بالبحرين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم.

ولم ينجح أي من اللاعبين في هز الشباك رغم الفرص العديدة التي أتيحت للفريقين على مدار دقائق المباراة لتنتهي مثلما بدأت من دون أهداف.

ولعب هلال القدس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ67 عقب طرد لاعبه موسى ترابين.

وبهذه النتيجة، جمع كل فريق نقطة واحدة بانتظار المباراة الثانية في المجموعة الثالثة والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم الرفاع الشرقي البحريني والنجمة اللبناني.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة السبت المقبل، حيث يلتقي هلال القدس مع النجمة، والرفاع الشرقي مع تشرين.

ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق حاصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

المصدر: RT + the-afc.com