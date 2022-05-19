لأول مرة في التاريخ.. 5 أندية ألمانية في دوري أبطال أوروبا

لأول مرة في التاريخ.. 5 أندية ألمانية في دوري أبطال أوروبا

ألمانيا – منح فوز آينتراخت فرانكفورت بلقب بطولة الدوري الأوروبي، الأندية الألمانية الفرصة لرفع عدد مقاعدها في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا إلى خمسة مقاعد لأول مرة في التاريخ.

وتوج آينتراخت فرانكفورت الألماني الأربعاء، بطلا للمسابقة الأوروبية بفوزه في المباراة النهائية على غلاسكو رينجرز الإسكتلندي بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وسيشارك آينتراخت فرانكفورت الفريق الفائز بلقب الدوري الأوروبي في دور المجموعات من النسخة التالية لدوري أبطال أوروبا.

بهذا، ستشارك 5 أندية ألمانية لأول مرة في التاريخ من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، وهي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزيغ وآينتراخت فرانكفورت.

ورغم إنهاء آينتراخت فرانكفورت البوندسليغا في المركز الحادي عشر هذا الموسم، إلا إنه سيشارك في النسخة القادمة في دوري أبطال أوروبا كونه بطلا للدوري الأوروبي.

ليتواجد آينتراخت فرانكفورت رفقة بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، وبوروسيا دورتموند الوصيف، وباير ليفركوزن ولايبزيغ أصحاب المركزين الثالث والرابع.

ووفقا لشبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن فرانكفورت أصبح ثالث فريق في تاريخ اليوروبا ليغ يتوج باللقب دون خسارة أي مباراة.

المصدر:”وكالات”