لأول مرة في تاريخ المونديال.. “الفيفا” يعلن تواجد حكام سيدات في كأس العالم 2022

لأول مرة في تاريخ المونديال.. “الفيفا” يعلن تواجد حكام سيدات في كأس العالم 2022

سويسرا – أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الخميس، عن أسماء حكام المباريات المختارين لبطولة كأس العالم 2022، وضمت لأول مرة في التاريخ حكاما من الجنس اللطيف.

وتم اختيار 36 حكما للساحة و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الستة.

ومن بين الحكام 6 سيدات منهن 3 حكام للساحة: الفرنسية ستيفاني فرابارت واليابانية يوشيمي ياماشيتا والرواندية سليمة موكانسانغا.

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم هذا العام بالفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

المصدر: RT