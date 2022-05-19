لحظة بلحظة.. اليوم الـ85 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

لحظة بلحظة.. اليوم الـ85 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الخاصة التي تخوضها روسيا في أوكرانيا يومها الـ85، حيث تواصل القوات الروسية استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

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المصدر : RT