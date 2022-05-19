تونس – نفى بلحسن شيبوب، مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، ‎‎المعلومات المتداولة حول رفض الجزائر تزويد تونس بالغاز خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكد شيوب في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم” يوم الأربعاء أن عقد التزود بالغاز الطبيعي الذي يجمع الشركة التونسية للكهرباء والغاز و”سوناطراك” الجزائرية يتضمن بنودا واضحة تتعلق بالتعريفة.

وصرح بأن التعريفة لا تتضمن تغييرا على الكميات التعاقدية مع الجزائر، مشيرا إلى أن عقد التزود بين البلدين انطلق منذ التسعينيات.

وأضاف “لا وجود لأزمة بيننا وبين الجزائر.. والإشكال يكمن في أننا طلبنا كميات إضافية متفاوتة بالإضافة إلى الكميات التعاقدية”.

وأوضح أن تلك الكميات الإضافية ليس فيها التزام وتستوجب برمجة فنية والجزائر لا تستطيع الاستجابة بصفة فورية للطلب بسبب الأزمة الأوكرانية والضغط على الغاز وغيرها.

المصدر: إذاعة “موزاييك أف أم”