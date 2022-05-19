ليبيا – كشف المدير العام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة محمد الفقيه، عن وجود نقص في الأدوية الخاصة بعلاج الأورام، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي هما المسؤولين عن توفر أدوية مرضى الأورام.

الفقيه قال في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: إن هناك نقص كبير جدًا في التمريض، خاصة في الفترتين المسائية والليلية.

ولفت إلى أن هناك أجهزة جديدة للطب النووي تكاد تتلف، وقد تم مخاطبة جميع المسؤولين، ولم يتم الحصول على إجابة منهم بعد.

وتابع: “اشترينا مواد إشعاعية لتشخيص وعلاج المرضى من بولندا، ونتيجة البيروقراطية لم تصل للبلاد بعد”.

كما بيّن أن الوضع الصحي في انهيار؛ نتيجة عدم الاكتراث بتوفير الأدوية والتمريض والطب النووي وزراعة النخاع في ليبيا.

وفي الختام أشار إلى أن البلاد تعاني كثيرًا من الأدوية المقلدة المتوفرة في السوق الليبي، والتي لا بديل لها.