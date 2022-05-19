مصر – أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا جديدا، بشأن تعيين عدد من السفراء بديوان عام وزارة الخارجية، وتعيين سفراء جدد في عدد من الدول.

واشتملت الحركة الدبلوماسية على تعيين كل من السفير عاصم محمد حنفي محمود، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الصين وسفيرا غير مقيم لدى منغوليا، والسفير شريف محمود سيد عيسى، سفيرا فوق العادة مفوضا، لدى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والسفير بسام عصام راضي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة إيطاليا، وغير مقيم لدى جمهورية سان مارينو.

واشتملت الحركة أيضا على تعيين السفير هاني صلاح مصطفى، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى السودان، وتعيين السفير محمد أحمد فتحي أبوالخير، قنصلا عاما لمصر في لندن، والسفير تامر توفيق أحمد توفيق، قنصلا عاما لمصر في باريس.

وفوض الرئيس المصري وزير الخارجية، لتحديد موعد عودة رؤساء البعثات بالخارج لديوان عام وزارة الخارجية، وفقا لما يقدره من اعتبارات الصالح العام.

المصدر: الوطن