تتارستان – تنطلق يوم الخميس في عاصمة تتارستان، أعمال القمة الاقتصادية الدولية “روسيا – العالم الإسلامي: قمة قازان 2022″، بمشاركة ممثلي 63 دولة و52 منطقة روسية.

ووفق الخدمة الصحفية لوكالة تنمية الاستثمار في تتارستان: “الفكرة المهيمنة لبرنامج الأعمال للقمة الاقتصادية الدولية الثالثة عشرة “روسيا – العالم الإسلامي: قمة قازان 2022″، التي سيحضرها ممثلو 63 دولة و52 منطقة في روسيا الاتحادية، ستكون الاقتصاد التشاركي والصالح العام للمنتجات الحلال. وستكون الموضوعات الرئيسية للقمة المقبلة التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الشريكة، والصناعة الحلال، ودبلوماسية الشباب، وتنمية الصادرات، وريادة الأعمال والاستثمار”.

ومن بين ضيوف الشرف، ستحضر قيادة منظمة التعاون الإسلامي، ووزراء الدول الإسلامية، وسفراء وقناصل أكثر من 15 دولة، ووفود دولية وخبراء أجانب، وقيادة السلطات الاتحادية الروسية، وغرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودول منظمة المؤتمر الإسلامي والمناطق الروسية، ورؤساء ووزراء المناطق الروسية.

ومن بين الأحداث البارزة، مشاركة وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، ونائب وزير الخارجية الروسي، والممثل الخاص لرئيس روسيا للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الروسي سيرغي كاتيرين.

وتشمل القمة تقليديا منتدى لرجال الأعمال الشباب ومنتدى للدبلوماسيين الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي، ومنصة النقاش متعددة الوسائط SberTalk، مع ممثلين عن الحكومات وقطاع الأعمال.

كما سيقام أيضا معرض روسيا حلال إكسبو، ومنتدى بناء الآلات القطاعي، واليوم العالمي للحلال، بالإضافة إلى الأحداث المخصصة للذكرى 1100 لدخول بلغار الفولغا الإسلام.

وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن “البرنامج بات يتضمن كتلة استثمارية كبيرة مع 50 شركة ناشئة مبتكرة من المناطق الروسية ودول منظمة التعاون الإسلامي”، موضحة أن الخبراء والمستثمرون ورجال الأعمال وممثلو الحكومة سيناقشون على منصة واحدة أي المشاريع الاستثمارية ضرورية ومربحة للتنفيذ في الظروف الحالية، وتلك التي تلبي متطلبات الاجندة الدولية والتوجهات الاقتصادية في جميع انحاء العالم”.

ونقلت الخدمة الصحفية عن رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، تاليا مينولينا قولها: “ستعمل قمة قازان 2022 على توسيع الفرص الاقتصادية وإمكانات الأعمال لمنظومة ريادة الأعمال في المنطقة ودول منظمة التعاون الإسلامي وزيادة الاعتراف بالشركات الإسلامية الناشئة في السوق العالمية”.

وتعقد القمة الاقتصادية الدولية “روسيا – العالم الإسلامي: قمة قازان” في تتارستان للمرة الثالثة عشرة. وعقدت القمة لأول مرة في عام 2009 بمشاركة 250 مشاركا، وفي عام 2021 حضر الحدث أكثر من 5000 مشارك. وتم إلغاء قمة 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. وفي عام 2022، ستعقد في الفترة من 19 إلى 21 مايو.

وبحسب المنظمين، تهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، مشيرين إلى أن قمة قازان هي منصة لتآزر الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية من خلال الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان