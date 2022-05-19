موسكو: سنطلب من تركيا إعادة فتح أجوائها أمام الطائرات الروسية المتوجهة إلى سوريا

موسكو: سنطلب من تركيا إعادة فتح أجوائها أمام الطائرات الروسية المتوجهة إلى سوريا

سوريا – أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن سعي موسكو إلى إقناع أنقرة بإعادة فتح مجال تركيا الجوي أمام الطائرات الروسية التي تقل عسكريين من وإلى سوريا.

وقال بوغدانوف اليوم، ردا على سؤال بهذا الشأن من وكالة “تاس” على هامش قمة قازان الاقتصادية الدولية “روسيا-العالم الإسلامي”: “نعم، بطبيعة الحال”.

في الوقت نفسه، أقر بوغدانوف (وهو المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا) بأن الاتصالات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن قضايا المنطقة وسوريا خصوصا معلقة حاليا، على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وقال: “ليس هناك أي اتصال حاليا. نحن مستعدون للحوار ومناقشة الحلول المثلى للمشاكل التي تعاني منها المنطقة عموما وسوريا خصوصا، لكن الأمريكيين الآن يتفادون التواصل معنا.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أنه يعتبر هذا الموقف الأمريكي “تخريبيا وغير بناء”.

هذا وأكد بوغدانوف أن آلية تفادي التصادم بين روسيا وإسرائيل في سوريا لا تزال قائمة وتواصل عملها، وكذّب المزاعم عن استخدام العسكريين الروس منظومة “إس-300” ضد طائرات حربية إسرائيلية في أجواء سوريا.

في الوقت نفسه أعرب بوغانوف عن خيبة أمل موسكو “إلى حد ما” إزاء إدلاء عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين “بتصريحات معادية لروسيا” على خلفية أحداث أوكرانيا، لافتا إلى أن هذه التصريحات “لا تتماشى مع الصداقة التي تتمتع بها تقليديا العلاقات التي عملت الدولتان على تطويرها على مدى 30 عاما”.

المصدر: “تاس” + “إنترفاكس”