ليبيا – أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء دعمها لإشراك أقليات ليبيا وجميع المكونات الأخرى في العملية السياسية الجارية لحل أزمة البلاد.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ورئيس الكونغرس التباوي عيسى عبد المجيد منصور، بحسب تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت السفارة: إن نورلاند ومنصور اتفقا على الحاجة إلى الهدوء في أعقاب الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

واتفق نورلاند وعبد المجيد على أهمية الحوار وسرعة التحرك نحو الانتخابات.

السفارة أفادت بأن نورلاند جدد دعم الولايات المتحدة لإشراك الأقليات وجميع المكونات الليبية الأخرى في البلاد في العملية السياسية الجارية.