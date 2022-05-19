ليبيا – التقت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أمس الأربعاء بسفيرة مملكة النرويج في ليبيا هيلدا كليميتسدال، في القاهرة.

اللقاء ناقش وفقًا لتغريدة نشرتها ويليامز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” التطورات الأخيرة في ليبيا ومآلات الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة الجارية في القاهرة حتى 20 مايو الحالي، بهدف التوصل الى إطار دستوري توافقي وسليم يمكّن من إجراء انتخابات وطنية في أقرب الآجال عمليًا.

وأكدت ويليامز والسفيرة مجددًا الضرورة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض في الظروف الحالية وتجنب كافة الأعمال والخطابات الاستفزازية.