تركيا – أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ستواصل محاربة تنظيم “ي ب ك/بي كا كا” الإرهابي الذي يمنع عودة المدنيين السوريين إلى مناطقهم.

وخلال مشاركته بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية في الأمم المتحدة، أوضح أنه “نتيجة للجهود التركية في توفير الاستقرار في المناطق السورية التي تم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية، عاد قرابة 500 ألف سوري إلى مناطقهم”.

وأشار إلى أنه في حال عدم معالجة العوامل المسببة للهجرة مثل المشاكل الأمنية والاقتصادية فإنه يجب الانتباه لعواقب الهجرة، مؤكدا ضرورة التعامل مع المسألة بنهج عالمي ومستدام.

من جهة أخرى، قال إن “اليونان وسوء معاملتها للمهاجرين على حدودها وفي بحر إيجه، تسببت بمقتل العديد من الأشخاص”، معربا عن أسفه إزاء تورط وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) بهذه الممارسات.

وأكد تشاووش أوغلو أن بلاده تشارك بنشاط في جميع المبادرات من أجل كرامة ورفاه المهاجرين، وتدعم الميثاق العالمي بشأن الهجرة.

وذكر أن بلاده تعمل على خطة العودة الطوعية والآمنة لمليون سوري، وأنهم بدؤوا بمبادرات مع العراق والأردن ولبنان لعودة السوريين، داعيا إلى تجديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

المصدر: “الأناضول”