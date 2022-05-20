إنجلترا – حول إيفرتون تأخره بهدفين أمام ضيفه كريستال بالاس إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في لقاء مؤجل من الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الضيوف بثنائية الفرنسي جون فيليب ماتيتا والغاني جوردان أيو في الدقيقتين 21 و36 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني انتفض إيفرتون وقلب الطاولة رأسا على عقب بتسجيله لثلاثة أهداف متتالية حملت توقيع كل من مايكل كين والبرازيلي ريتشارلسون وكالفيرت ليوين في الدقائق 54 و75 و85 على التوالي.

وبهذا الفوز الثمين، رفع إيفرتون رصيده إلى 39 نقطة في المركز الـ16 ليضمن بقاءه ضمن الدوري الممتاز قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس عند 45 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق “البريميرليغ”.

المصدر: RT