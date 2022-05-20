بولندا – وجه ممثلو الادعاء في بولندا تهمة الابتزاز لسيزاري كوتشارسكي وكيل الأعمال السابق لنجم كرة القدم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني.

وكان كوتشارسكي اتهم ليفاندوفسكي وزوجته علنا بارتكاب مخالفات ضريبية في ألمانيا، وهدد بالكشف عن التفاصيل إن لم يسددا له 20 مليون يورو.

ونفى قائد المنتخب البولندي، الذي فاز بأحدث جائزتين من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لأفضل لاعب، ارتكاب أي مخالفة، وأقام دعوى قضائية ضد كوتشارسكي، الذي شغل منصب وكيل أعماله لما يقرب من 10 سنوات حتى عام 2018.

وحال إدانته، قد يواجه كوتشارسكي عقوبة السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات.

المصدر: أ ب