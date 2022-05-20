الولايات المتحدة – جاء في استطلاع نظمته مؤسسة “الرأي العام” للدراسات الاجتماعية، أن 76٪ من المواطنين الروس، يبدون الثقة بالرئيس فلاديمير بوتين.

وبحسب النتائج، قال 76٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم يثقون بالرئيس بوتين، واختار 15٪ منهم الرد بالعبارة “على الأغلب لا أثق” برئيس الدولة، وأعرب 9٪ منهم عن صعوبة الرد على السؤال.

وأكد 79٪ من المشاركين في الاستطلاع، أن الرئيس بوتين بشكل جيد في منصبه. وتمسك بوجهة النظر المعاكسة 12٪ من الروس، ووجد 10٪ صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 13 إلى 15 مايو وشارك فيه 1.5 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 عاما يقيمون في أكثر في 104 مدينة وبلدة وقرية في 53 منطقة روسية من خلال طريقة المقابلات في مكان الإقامة.

المصدر: نوفوستي