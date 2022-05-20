الأردن – أحبطت السلطات الأمنية الأردنية، اليوم الجمعة، محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى أراضيها، مشيرة إلى فرار المهربين إلى داخل العمق السوري.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأوضح المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى لفرار المهربين إلى داخل العمق السوري، وبتفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

المصدر: “عمون”