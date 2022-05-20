العراق – أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، امس عن تصفية عدد من قيادات بارزين في تنظيم “داعش”، خلال عملية نوعية نفذت في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة الاستخباراتية على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الخميس أنها نفذت هذه العملية في جبال عداية جنوب غربي الموصل بمشاركة خلية الاستهداف في العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن العملية توجت بتصفية “9 قيادات مهمة” في “داعش”.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو يوثق جوانب من العملية التي شملت خصوصا شن غارات جوية ومداهمة نفق تحت الأرض استخدمه “داعش”، بالإضافة إلى كشف أسماء الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم.

المصدر: RT