ليبيا – وصف الأكاديمي والباحث السياسي يوسف البخبخي إن ما شهدته العاصمة طرابلس الأيام الماضية كان حدثًا انقلابيًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، مشيرًا إلى أن الحديث هو عن شرعية قائمة يتم السعي عبر استخدام العنف والسلاح لإسقاطها وإحلال حكومة أو سلطة بديلة.

البخبخي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن ما حدث هو محاولة لإنزال مبادرة خارطة طريق مجلس النواب بمكونها الرئيسي ألا وهو الحكومة الموازية لفرضها على الأمر الواقع، وإسقاط حكومة الوحدة الوطنية والتي هي تملك شرعيتها من خلال ارتباطها بخارطة طريق الحوار السياسي وامتلكت الاعتراف الدولي والمحلي وقبول إقليمي، بحسب قوله.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة ووكيلته ومستشارة الأمين العام الكل اتفقا أن ما حصل في مجلس نواب طبرق افتقد التوافق والشفافية، وأُضيف عنصرًا آخر وهو الترهيب، لافتًا إلى أن هذا اجماع دولي أن الحكومة لا تمتلك اولشرعية.

وأضاف: “ماذا لو وصل باشاآغا لمقر رئاسة الوزراء؟ هل سيكون هناك صمت من الأطراف المناوئة والحاملة للسلاح؟ بل ستحترق المدينة، وما قام به باشاآغا تهور وعملية انقلابية بكل ما تعنيه الكلمة، كانت مغامرة غير مسؤولة وجاءت من عملية عدم إدانة الاقتراب! البعثة والمبعوث الأمريكي الكل يدعو للتهدئة وقبلها لا بد من الإدانة والدفاع عما اخترتموه”.

وعن احتمالية إعادة محاولة باشاآغا الدخول للعاصمة علق قائلًا: “إن كان الرجل لا حدود لتهوره ربما يعيد الكرّة، لكن الكل الآن يدرك أن مصيره الفشل. شعبية باشاآغا ارتبطت بفبراير، في اللحظة التي فارق بها فبراير وارتبط بالمشروع المضاد الانقلابي ومجلس النواب المتعلق بالبقاء والتمديد على ضد من رغبة الشارع الليبي المتعلق بالانتخابات، هذه اللحظة وبهذه الطريقة فتحي باشاآغا انتقل للمعسكر المناوئ، إن أراد العودة عليه أن يتخلى عن ارتباطاته البائسة ويعود لحضن فبراير والارتباط بمشروع فبراير”.

كما أردف: “فبراير ليست ادعاء وهي واقع، لم نرَ مثلًا كتيبة من مصراته ترافق باشاآغا ولا سلاح ولا بندقية على أساس منطقي! تحركت لصالح باشاآغا بل جاء وحيدًا ومعزولًا عن فبراير. من النقاط التي ادعاها باشاآغا، أنه دخل مسالمًا هو لم يدخل بالأمس كزائر ومواطن بل كرئيس يريد انتزاع السلطة جاء بصدد عمل إنقلابي، هل هذا دخول سلمي وهو دخل في حماية تشكيل مسلح وكان في بيت قيادة تشكيل مسلح؟ لا يمكن قبول الادعاء بسلمية الدخول للمدينة بالأمس”.

ورأى أن وجود كتائب مسلحة موالية لباشاآغا داخل طرابلس وتأثيرها على المشهد الأمني والعسكري في العاصمة أمر خطير ووجود عدم تناغم وخصوصًا ما يتعلق بالسلاح داخل المدينة أمر شديد الخطورة وهذا عبارة عن قنبلة موقوتة، مضيفًا: “وجود أي نوع من السلاح وتوجهات مناوئة النجاح فرصة إن لم تكن معدومة فهي ضئيلة، هذا قد يؤثر على حالة الاستقرار والأمن في المدينة لذلك يجب اتخاذ مواقف حازمة ضد أي سلاح دون الصدام العسكري وسفك الدماء”.

كما استطرد حديثه قائلًا: “يمكن اللعب على وتر الولاءات لهذه الكتائب لحد ما، بعض الأفراد والقيادات قد تبقى لها ولاءاتها ولكن الجنود في تقديري ليس لهم ذات الولاءات، الجنود هم شباب المدينة وأبناؤها ومن السهل توجيه خطاب مباشر لأبناء المدينة الموجودين ودعوتهم للانضمام إما للمؤسسة العسكرية مباشرة، نحن حريصين على إنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة في المدينة لأنه أمر خطير جدًا، سواء مع فبراير، وجودها ضد بناء سلطة الدولة. طالما أن المشروع الانقلابي قائم هذه الكتائب ستبقى قائمة، إذا هم حريصون ويدعون أن قضية طرابلس هي التشكيلات المسلحة أوقفوا مشروعكم الانقلابي، باشاآغا بالأمس وبطريقة دخوله أحيى وغذى ودفع سلطة الحكومة للخضوع للتشكيلات المسلحة”.

وعن تصريحات خالد المشري رئيس مجلس الدولة وعوته لفتحي باشاآغا لتقديم استقالته وعبد الحميد الدبيبة لقبول التغيير، قال: إن المشري في لقاءه مع قناة ليبيا الأحرار مارس الدجل السياسي، وحديثه تضمن تناقضات وثغرات ومزايدات.

وأضاف: “المشري انتقد النص الدستوري فيما يتعلق بالسلطة التشريعية ومقرها بنغازي وتقوم على ازدواجية مجلسين انتقد قضية وجود السلطة القضائية في سبها! والتنفيذية وتفكيك هذه السلطات في حالة التشظي والانقسام التي تعانيها ليبيا، هذا ليس خطوة نحو بناء الدولة أو استعادة السيادة هو أقر بهذه التناقضات وما دمت أقريت بها، لماذا تعود للنص الدستوري! لانه ليس مؤهل لإنتاج قاعدة دستورية تتوافق مع هذه المرحلة، هو يدعوا لوجود حكومة اخرى صحيح لا يدعو لوجود باشاآغا، أي حكومة أخرى في هذه المرحلة لا يعني سوى إرجاء العملية الانتخابية وتأكيد ما يريد أن يذهب له مجلس النواب وهو البقاء بالمشهد من خلال حكومة موازية والتلاعب بالنص الدستوري وعدم قابلية معالجة نقاط الاختلاف”.

وفي الختام أوضح أن الموقف الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هناك قدر من الميوعة وعدم الجزم في تحديد المواقف، لكن كلها مع التهدئة والعملية الانتخابية فهم يدركون أنه أي مساس بالاستقرار وأي اقتحام لطرابلس من قبل المشروع الانقلابي سيجهض العملية الانتخابية الذي هم مهوسون بها بالدرجة الأولى.