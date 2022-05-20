ليبيا – رأى المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن حظوظ الإخوان لن تكون قوية في أي استحقاق انتخابي مقبل، خصوصًا مع انشقاق محمد صوان وتأسيسه لحزبه الجديد.

البكوش وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أرجع أسباب تراجع شعبية حزب العدالة والبناء، عقب مرحلة انتخابات (المؤتمر الوطني العام) إلى أداء قياداته.

وقال البكوش: “إن قوة الإخوان واستمرارهم في المشهد السياسي لم تعتمد فقط على شعبيتهم بالشارع، بل على عوامل أخرى ساعدتهم، وفي مقدمتها توظيفهم لضعف التنظيمات الأخرى، ووفرة المال، وعقد الصفقات السياسية بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة”.