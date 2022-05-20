ليبيا – رأى رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان أن الأمور ازدادت تعقيدًا وتشابكًا، لا سيما وأن هناك مزيدًا من التحشيد العسكري من الحكومتين، رغم البيان الذي أصدره رئيس حكومة تصريف الأعمال فتحي باشاآغا بأنه ارتأى الخروج من طرابلس حتى لا يتسبب في المزيد من الاقتتال بين الليبيين.

الترجمان وفي تصريحات لموقع “إرم نيوز” ، أوضح أن دخول باشاآغا إلى طرابلس وخروجه بهذا الشكل، لا ينبئ بأنه استطاع على الأقل التحشيد الدولي حول موقفه، إضافة إلى ضعف قراءته للمشهد الداخلي.

وأشار إلى أنّ هناك انطباعًا بأن الرجل لا يستطيع قيادة البلاد إلى الانتخابات وتفكيك الميليشيات وجمع السلاح.