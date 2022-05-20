ليبيا – فسر عضو مجلس النواب علي التكبالي أسباب تراجع المؤيدين لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا بأن جماعة الإخوان حصلت على شعبية محدودة في الشارع بعد ثورة 17 فبراير 2011، باعتبارها معارضة للنظام السابق، وليس لكونها كيانًا سياسيًا ،لافتًا إلى أن حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للجماعة، الذي تم تأسيسه قبل أربعة أشهر فقط من موعد أول انتخابات بالبلاد عام 2012، حصل على المرتبة الثانية في المؤتمر الوطني العام بفضل صفقات استقطاب المستقلين.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة أضاف أن: “الجماعة حصلت في تلك الانتخابات على 17 مقعدًا فقط، أي بنسبة 8.5 في المائة، لكنها حصلت على دعم تركي مساند”، مشيرًا إلى أنها وظّفت بعض التشكيلات لخدمتها، ما أسهم في تغلغلها داخل مؤسسات الدولة، لذا لم يكن وجودها في الشارع انعكاسًا لثقلها الشعبي والحزبي.

ولفت إلى أن الجماعة حرصت على تبني أجندة تنظيمها الدولي، حتى لو تعارض ذلك مع مصالح البلاد، ما أسهم في تراجع شعبيتها واختفائها تدريجيًا، مدللًا على ذلك بفشل ممثلي الجماعة في الانتخابات البلدية التي أجريت في يناير العام الماضي.

وأقر التكبالي أن تحالفات وصفقات الإخوان السياسية اتسمت في الأغلب بالانتهازية، مدافعًا في الوقت ذاته عن قرار الكثير من الشخصيات، التي عُرفت بشراسة هجومها على الإخوان، بقبول الشراكة مع الحزب الديمقراطي، الذي أسسه محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء السابق.