الجزائر – أعلنت شركة المحروقات الحكومية الجزائرية “سوناطراك” امس توقيع عقد مع مجمع صيني لبناء مصنع بتروكيماويات بولاية وهران بقيمة 76 مليار دينار جزائري (542 مليون دولار).

وقالت “سوناطراك” في بيان، إن المصنع سينتج مادة “ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر”، التي تضاف إلى الوقود لتحسين جودته، والحصول على بنزين خال من الرصاص.

وفقا للبيان، سيمول البنك الوطني الجزائري (حكومي) 70 بالمئة من كلفة المشروع الذي تبلغ مدة تنفيذه 36 شهرا من يونيو 2022 – يونيو 2025، وسيقام بميناء أرزيو النفطي بولاية وهران غربي الجزائر.

ولفت البيان إلى أن المشروع سيتيح للجزائر توفير 170 مليون دولار من قيمة واردات هذه المادة سنويا، وتصدير الفائض منها عبر ميناء أرزيو النفطي الذي يعد الأكبر في البلاد.

وكانت السلطات الجزائرية أوقفت استهلاك البنزين الذي يحتوي على الرصاص تدريجيا اعتبارا من 2020، وعممت استخدام البنزين الخالي من الرصاص في محطات الوقود بعموم البلاد.

وبنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت “سوناطراك” وقف واردات البلاد من الوقود (بنزين وديزل) بشكل تام، لأول مرة منذ سنوات.

الأناضول