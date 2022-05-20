السياحة في الإمارات تتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا

السياحة في الإمارات تتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا

الإمارات العربية – كشفت بيانات رسمية، امس تجاوز قطاع السياحة في الإمارات في الربع الأول 2022، مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن قطاع السياحة تجاوز معدلات النمو المسجلة ليس فقط في عامي 2020 و2021، ولكن أيضا خلال نفس الفترة في عام 2019.

وذكرت الوزارة أن المنشآت الفندقية حققت 11 مليار درهم (2.99 مليار دولار) إيرادات الربع الأول من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 20 بالمئة قياسا على نفس الفترة من عام 2019.

وسجلت المنشآت الفندقية العودة إلى العمل بكامل طاقتها الاستيعابية بنحو 200 ألف غرفة فندقية، وفق البيان.

وحسب البيان، بلغ معدل إشغال الفنادق 80 بالمئة في الربع الأول، فيما اجتذبت المنشآت الفندقية خلال الربع الأول قرابة 6 ملايين زائر قضوا 25 مليون ليلة فندقية بنمو 10 بالمئة قياسا على الفترة المماثلة من 2019.

وتابعت الوزارة: “عام 2019 يمثل المرجعية لقياس معدلات التعافي والنمو في معظم البلدان، ويعد أحد أفضل الأعوام في مسيرة النمو الاقتصادي بشكل عام والنمو السياحي بشكل خاص”.

واستقبلت المنشآت الفندقية في مختلف إمارات الدولة نحو 4 ملايين سائح دولي، خلال الربع الأول.

وتصدرت الهند والسعودية والمملكة المتحدة والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية قائمة أهم جنسيات نزلاء المنشآت الفندقية القادمين من الخارج.

ويعدّ قطاعا السفر والسياحة من أكثر من القطاعات تأثرا بجائحة كورونا خلال 2020، ومن المتوقع أن تستمر تأثيراته العالمية على هذه القطاعات حتى 2024.

واستعادت السياحة الدولية تدريجيا عافيتها بعد جائحة كورونا، ووصلت بعض الدول إلى مستويات ما قبل الجائحة إلا أن البعض الأخر لا يزال يعاني في ظل تجدد الإغلاقات مثل الصين.

الأناضول