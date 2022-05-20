نيقوسيا – سلّم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، امس رسالة من الملك عبد الله الثاني إلى رئيس قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، بحثت الأوضاع في المنطقة، وجهود تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي.

جاء ذلك خلال استقبال أناستاسيادس للصفدي في نيقوسيا، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.

وأفاد البيان الأردني، بأن رئيس قبرص الرومية شدد على أهمية العلاقات مع الأردن واستمرار العمل على تعزيزها في مختلف المجالات.

وحسب نفس البيان، عقد الصفدي محادثات موسعة مع نظيره في قبرص الرومية إيوانيس كاسوليدس، تناولت القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في لبنان وجهود دعم العراق ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية وتبعاتها.

وفي وقت سابق الخميس، بدأ الصفدي زيارة غير محددة المدة إلى قبرص الرومية؛ لنقل رسالة من ملك الأردن إلى رئيسها.

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، زار الملك عبد الله نيقوسيا والتقى أناستاسيادس، وتبعها بأقل من شهر زيارة لرئيس أركان الحرس الوطني القبرصي، الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس، إلى عمان.

الأناضول