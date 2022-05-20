فلسطين – اعتقلت القوات الإسرائيلية، الليلة الماضية، تسعة مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قوات الأمن الإسرائيلية وجهاز الأمن العام وشرطة الحدود “اعتقلت تسعة مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية، يشتبه في قيامهم بنشاط إرهابي، كجزء من عملية كاسر الأمواج”.

والمعتقلون من قرى ميديا ​​ونعلين وكروات بني حسن ونور الشمس ومدينة الخليل.

وأفادت الشرطة بأنه “عثر بحوزة أحد المعتقلين في الخليل، على بندقية من طراز M-16 وأسلحة أخرى”.

في السياق، أفادت وكالة “صفا” الفلسطينية، بأن القوات الإسرائيلي، اعتقلت فجر اليوم، شابين من قرية نعلين، غرب رام الله، بعد مداهمة منزلي ذويهما.

وأضافت: “اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من مخيم نور شمس شرق طولكرم”، لافتة إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة بلدات وقرى في محافظة جنين، وداهمت منازل بمحاذاة جدار الفصل واعتقلت عددا من المواطنين، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود إسرائيليون في قرية مسلية”.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية من دبابات وناقلات جنود إلى المنطقة، حيث تمركزت في مستوطنة “مابو دوتان” وفي مناطق جبلية بالقرب من يعبد، فيما حلقت الطائرات العسكرية الإسرائيلية بشكل مكثف في سماء جنين.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابا بعد اعتداء الجنود والمستوطنين عليه وعائلته بالضرب في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

المصدر: the j post+ صفا