ليبيا – تابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تصريف الأعمال عمران القيب مع القائمين على لجنة حصر المعامل الجامعية ما أنجزته من مهام مؤخرا.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صيحفة المرصد أشار إلى استعراض الجانبين عبر عرض مرئي إحصائي آخر المستجدات والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل اللجنة فيما شدد القيب على ضرورة تعاون الجميع من أجل إنجاح المشروع الوطني المتمثل بحصر المعامل الجامعية.

وأضاف القيب إن هذا الحصر يتيح للوزارة والمؤسسات التابعة لها إنشاء قاعدة بيانات حقيقية لتنفيذ مشروع عودة الحياة للمعامل الجامعية لتطويرها وتوفير ما ينقصها بشكل حاد وإتاحة الفرصة أمام الباحثين للتعرف على أنواع الأجهزة المتوفرة في الجامعات والمراكز البحثية.