ليبيا- التقى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بالسفير الأميركي مبعوث واشنطن الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في العاصمة التونسية تونس.

بيان صحفي صدر عن المصرف تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار دعم الجهود المبذولة ولاستعراض التقدم المنجز في برنامج المصرف المركزي لتطوير الإفصاح عن بيانات الإيراد والإنفاق العام بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وصولا لأعلى معدلات الشفافية.

وأضاف البيان إن اللقاء الذي شارك فيه الوفد المراق لنورلاند فضلا عن “إيريك ماير” نائب مساعد وزير الخزانة الاميركي عبر تقنية التواصل المرئي شهد الوقوف على تفاصيل البرنامج ونتائج لقاء كافة مؤسسات الدولة المعنية لهدف توحيد جهودها كافة للوصول لأعلى معدلات الشفافية.