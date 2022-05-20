الرباط – ​​​​​​​أعلنت الحكومة المغربية، امس أن مخزون البلاد من القمح يكفي لمدة 4 أشهر.

جاء ذلك في كلمة لمتحدث الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، قالت الحكومة المغربية إن مخزون القمح في المملكة يغطي احتياجاتها لمدة 5 أشهر.

ولفت بايتاس إلى أن بلاده تستورد القمح من مجموعة من الدول (دون تحديدها).

وقال إن “أسعار القمح شهدت ارتفاعات كبيرة جدا ومهولة، بسبب اتخاذ مجموعة من القرارات من طرف عدد من الدول في ظروف تتسم بالحرب والتقلبات، وهو ما يساعد أكثر في ارتفاع الأسعار”.

وأوضح بايتاس أن بلاده تبذل مجهودا كبيرا، خصوصا على مستوى دعم هذه المادة الأساسية رغم الأزمة العالمية، لافتا إلى أن الحكومة لا تزال تتحمل فرق أسعار القمح داخل البلاد، بعد ارتفاعه عالميا.

وقال المسؤول المغربي أن “الحكومة تستمر في الصمود، وفي الوقوف إلى جانب المواطنين لتعزيز قدراتهم الشرائية”.

الأناضول