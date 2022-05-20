ليبيا – التقى المترشّح الرّئاسي عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا مرئيًا اليوم الجمعة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرؤية إحياء ليبيا المستجدّات الأخيرة المقلقة على الساحة الليبية، وسُبل تجاوز الأزمة السّياسيّة الحاليّة، وضمان حماية المواطنين وتقديم الخدمات لهم والسّير قدمًا بالعمليّة الانتخابيّة الرئاسيّة والبرلمانيّة.

كما تناول اللقاء النقاش حول النّقاط العشر التي قدّمتها مبادرة (تكتّل إحياء ليبيا) لتجديد الشّرعيّة سلميًّا في ليبيا.