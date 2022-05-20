ليبيا – قال المحلل السياسي هيثم الورفلي إن الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا واجهت الكثير من التحديات، ولكن ستبدأ العمل من مدينة سرت.

الورفلي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أشار إلى أن هناك محاولات أخرى لدخول العاصمة طرابلس تحديدًا وسنشهد تحالفات جديدة خاصة بعد إقالة أسامة الجويلي رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في غرب البلاد، ومصطفى قدور آمر كتيبة النواصي، وربما ستكون هذه الإقلات في صف باشاآغا.

وأضاف: “إنه بعد اجتماع اليوم في المصرف المركزي الذي ضم رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال ومحافظ البنك المركزي، وغيرهم من المسؤولين، ربما هي رسالة مبطنة أراد الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي إيصالها بأنه لن يتم صرف الميزانية لباشاآغا، حتى ولو أقرها مجلس النواب، خاصة وأن هناك مصادر تؤكد رفض الصديق الكبير مقابلة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، في الأيام الماضية”.

ولفت إلى أنه في حال رفض الكبير صرف الميزانية لحكومة باشاآغا، ستكون هناك بدائل للصرف وهي عملية الإقراض من البنوك، مثلما حدث هذا الأمر في حكومة عبدالله الثني في تلك الفترة، أما بالنسبة لعبد الحميد الدبيبة الذي يتحدث عن إجراء الانتخابات في يونيو القادم فهو يتحدث عن أوهام، لأنه لا يمكن إجراء الانتخابات بدون قاعدة دستورية، كما أن المفوضية العليا للانتخابات غير جاهزة.

الورفلي رأى أن الدبيبة أراد إيصال رسالة للشعب بأنه غير معارض لإجراء الانتخابات، وأن المعارضة جاءت من مجلسي النواب والدولة لأنهم يريدون التمديد لأنفسهم، ولكن الشعب الليبي يعي جيدًا بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات في يونيو.

وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي أن عملية التسليم والاستلام منذ الساعات الأولى لعمر حكومة الدبيبة، كان يتجول بين دول العالم ويطلب التمديد لنفسه لمدة ثلاث أو أربع سنوات، ويتحدث بعدم إمكانية أي حكومة أن تعمل، أو تنجز في سنة واحدة وطالب بالتمديد أكثر من مره، ورأيناه عندما عرقل الانتخابات التي كانت ستجرى في ديسمبر الماضي، وهناك أطراف خارجية لم ترضَ بحكومة باشاآغا، هي نفسها التي دعمت استمرار حكومة الدبيبة.