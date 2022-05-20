بعد اعتدائه على مشجع.. الاتحاد الإنجليزي ينوي التحقيق مع فييرا

بعد اعتدائه على مشجع.. الاتحاد الإنجليزي ينوي التحقيق مع فييرا

إنجلترا – يعتزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فتح تحقيق مع باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس، لاعتدائه على مشجع في ملعب جوديسون بارك.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، المدرب الفرنسي وهو يقوم بضرب مشجع بعدما اقتحمت جماهير إيفرتون، الملعب عقب انتهاء مباراة جمعت الفريقين، وحقق فيها الأخير الفوز بنتيجة 3-2، ليضمن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولاحق فييرا، المشجع الذي ضربه في الملعب، ولم يرغب في التعليق على الأمر خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة.

وقال فييرا: “ليس لدي ما أقوله في هذا الشأن”.

ولا تعد هذه الواقعة الوحيدة هذا الأسبوع في ملاعب كرة القدم الإنجليزية، حيث قام مشجع بالاعتداء على قائد شيفيلد يونايتد، بيلي شارك، وتسبب له في جروح احتاجت لخضوعه لإجراء غرز.

المصدر: “وكالات”